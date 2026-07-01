27.07.2026

Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Sag mir, wo die Blumen sind Der Deutsche liebt seinen Schilderwald. Nur bewirkt er oft nichts, und so landen Verpackungen und Hundescheiße trotz des Verbots auf den Grünflächen von Hamburg. Das einzige, was hilft: Ein paar hübsche Blümsken auf Verkehrsinseln und Seitenstreifen. Denn denen will wirklich niemand was Böses. BRD 2026. → Die Nordreportage. Blumen gegen Müll und Hundekot: Die Straßengärtner von Hamburg. NDR, 18.15 Uhr Das kühle Nass Mancherorts wurde das ...

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