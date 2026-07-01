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27.07.2026
Zappanale

Regionales Brauchtum

Stille Tage in Bad Doberan: Die Zappanale wurde 35 Jahre jung

Von Peter Wawerzinek
Jedes Jahr wieder, wenn ich nach Bad Doberan fahre, freue ich mich auf ein paar gute Bekannte und die zwei, drei verbliebenen ehemaligen Schulkumpels. Und natürlich die spezielle Musik auf dem Festival. Frank Zappas Klänge, oh ja, oh nein, sind nicht gerade gängig, muss man schon mögen, schätzen, lieben, brauchen, irgendwie einen Draht zu ihnen haben. Oder damit groß geworden sein wie ich. Ist immer auch wieder ein Trip zurück in die Vergangenheit. Bin dort zur Schu...

Artikel-Länge: 4026 Zeichen

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