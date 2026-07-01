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25.07.2026
Bulletin für irreguläre Nachrichten

Better Call Donald

Von Pierre Deason-Tomory
Reiche an die Macht Überraschend wird doch nicht Thorsten Frei neuer Chef der CDU-Bundestagsfraktion, sondern Katherina Reiche. Die bisherige Wirtschaftsministerin sollte eigentlich ins Grünflächenamt Gelsenkirchen abgeschoben werden, doch Bundeskanzler Merz änderte seine Meinung, nachdem er von einem guten Freund beraten worden war. Am Telefon. Als Reiche den Fraktionsvorsitz übernahm, landete auf ihrem Dienstsitz ein Helikopter der U.S. Army. Klopp nicht bekloppt ...

Artikel-Länge: 3495 Zeichen

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