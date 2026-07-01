27.07.2026

Wissen

Erkenntnis: Die Namen der Dinge

Von Marc Hieronimus

Die Zahl der Wörter, die die Inuit angeblich für Schnee haben, schwankt von Studie und untersuchter Gruppe zu Erkenntnisinteresse, aber sicher sind es mehr als im Deutschen. Das Beispiel wird gern in der ewigen Kontroverse zitiert, wie sehr unsere Wahrnehmung von unserer Sprache abhängt. Wahrscheinlich können auch wir die Schneeunterschiede bei genauem Hinfühlen erkennen, aber ihre Beschreibung wäre umständlich. Weil bei uns Wasser meist flüssig ist, können wir dafü...

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