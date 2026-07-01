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27.07.2026
BRD, Marokko und Algerien

Wahlenergiepartnerschaften

Die BRD wollte Energie aus Marokko importieren, an dessen Stelle aber Algerien gerückt ist

Von Sabine Kebir
Um einen Teil des Verlustes der Energielieferungen aus Russland auszugleichen, hatten bundesdeutsche und marokkanische Konzerne ein gemeinsames Projekt namens »Sila Atlantik« beschlossen. Es soll Strom aus Wind- und Sonnenenergie aus der Sahara nach Deutschland bringen. Gebaut werden müsste ein Land- und Wasserkabelsystem von 4.800 Kilometern Länge, das eine Investitionssumme von 30 Milliarden US-Dollar erfordern würde. Vorbild wären ein bereits bestehendes Stromkab...

Artikel-Länge: 4042 Zeichen

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