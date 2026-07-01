27.07.2026

»Unblock Cuba!«

Den Sanktionen trotzen

Kuba begeht den Tag des Nationalen Aufstands und wird mit neuen US-Strafmaßnahmen überzogen

Von Volker Hermsdorf

In Kuba hat der am Sonntag gefeierte Tag des Nationalen Aufstands, mit dem an den Angriff junger Revolutionäre auf zwei Kasernen des von den USA unterstützten Diktators Fulgencio Batista am 26. Juli 1953 erinnert wird, in diesem Jahr eine besondere Bedeutung. »Wer heute Kuba verteidigt, verteidigt das Recht der Völker auf Selbstbestimmung, auf Souveränität und auf Unabhängigkeit«, sagte Präsident Miguel Díaz-Canel bei einem internationalen Solidaritätstreffen am Vor...

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