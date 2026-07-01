Zum Inhalt der Seite
27.07.2026
»Unblock Cuba!«

Den Sanktionen trotzen

Kuba begeht den Tag des Nationalen Aufstands und wird mit neuen US-Strafmaßnahmen überzogen

Von Volker Hermsdorf
In Kuba hat der am Sonntag gefeierte Tag des Nationalen Aufstands, mit dem an den Angriff junger Revolutionäre auf zwei Kasernen des von den USA unterstützten Diktators Fulgencio Batista am 26. Juli 1953 erinnert wird, in diesem Jahr eine besondere Bedeutung. »Wer heute Kuba verteidigt, verteidigt das Recht der Völker auf Selbstbestimmung, auf Souveränität und auf Unabhängigkeit«, sagte Präsident Miguel Díaz-Canel bei einem internationalen Solidaritätstreffen am Vor...

Artikel-Länge: 4640 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe