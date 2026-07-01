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27.07.2026
Kolumne von Mumia Abu-Jamal

Bomben auf Pilger

Tote und verletzte Gläubige nach US-Angriff auf irakisch-iranischen Grenzübergang

Von Hassan Al-Askari
Die irakische Stadt Kerbala zieht jährlich Besucher aus verschiedenen Nationen in das Land. Mit über 20 Millionen Menschen gilt der islamische Trauertag »Arbain« als größte jährliche Pilgerfahrt der Welt. Doch zwei Gläubige aus dem Iran werden die Pilgerstätte des 680 in der Schlacht von Kerbala gestorbenen Imam Hussein – des dritten Imam der Schiiten – dieses Jahr nicht erreichen: Sie wollten gerade den Grenzübergang gen Irak bei Schalamcheh passieren, als am Donne...

Artikel-Länge: 3516 Zeichen

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