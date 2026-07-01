27.07.2026

Spritpreis

Wucher an der Zapfsäule

Die BRD ist sich uneins: Wie umgehen mit dem hohen Spritpreis?

Von Niki Uhlmann

Der Iran und die USA bekriegen sich wieder schonungslos. Bemerkbar macht sich das in der BRD zunächst an den Zapfsäulen, wo wieder Mondpreise für Kraftstoffe verlangt werden – und in den Bilanzen der Ölfürsten. Laut NDR kostete der Liter Benzin am Sonnabend im bundesweiten Durchschnitt 2,19 Euro und Diesel einen Cent weniger – beide damit rund 40 Cent mehr als vor Kriegsbeginn. Der Tankrabatt, eine Steuersenkung von rund 17 Cent je Liter, ist allerdings seit Ende Ju...

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