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27.07.2026
Des Kanzlers neues Kabinett

Unmut über Regierungsumbau

Bundeskanzler erntet Gegenwind nach Absetzung von Minister Schnieder. Linnemann will kürzen

Von Kristian Stemmler
Mit seinem Vorgehen beim Kabinettsumbau hat Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz für reichlich Unmut in den eigenen Reihen gesorgt. Allerdings weniger mit den vier Personalien, die er am Freitag verkündete, als mit der einen, die er wohlweislich verschwieg. Ursprünglich wollte Merz offenbar auch die Ablösung von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) verkünden und dessen Nachfolger vorstellen. Doch der Auserwählte hatte kurz vorher abgesagt. Kritik gibt es je...

Artikel-Länge: 3787 Zeichen

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