25.07.2026

Imperialistischer Antisemitismus

Dokumentiert. Reinhard Opitz über die Vorgeschichte des deutschen Faschismus bis zum Ersten Weltkrieg

Mehr noch als beim Rassismus selbst muss (…) ausdrücklich dargelegt werden, weshalb es berechtigt und notwendig ist, von imperialistischem Antisemitismus (im Unterschied etwa zum mittelalterlichen) zu sprechen. Zumeist wird der Antisemitismus ja als etwas dargestellt, was es in angeblich unveränderter Form seit altersher gegeben habe, seit dem ersten Kreuzzug jedenfalls, zu dem Papst Urban II. im Jahre 1095 zwecks Eroberung Palästinas aufrief, und den Pogromen gegen...

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