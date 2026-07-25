25.07.2026

Chronik

Anno … 31. Woche

1861, 30. Juli: König Dosunmu von Lagos tritt nach Drohungen der britischen Armee sein Reich an das Vereinigte Königreich ab. Die nigerianische Insel wird britische Kolonie. Lagos, das zuvor einer der Knotenpunkte des transatlantischen Sklavenhandels war, wird zum Ausgangspunkt der britischen Eroberung des heutigen Nigeria bis 1903. Die Metropole ist inzwischen mit etwa 14,6 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Afrikas nach Kinshasa. 1896, 27. Juli: In London ...

Artikel-Länge: 2511 Zeichen