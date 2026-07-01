25.07.2026

Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Langer Weg Saufsoldat Homer desertiert: Er will kein Bier mehr anrühren. Das Ausnüchtern aber gelingt Homer erst 19 Staffeln später. USA 1993. → Die Simpsons: Keine Experimente. Pro sieben, Sa., 15.45 Uhr Turnfest Es ist das Wochenende der Deutschen Meisterschaften für Leichtathletik in Bochum und Wattenscheid. Am Sonnabend wird im Zweiten unter anderem gerudert (14 Uhr) und mit dem Bogen geschossen (15.50 Uhr). Die ARD übernimmt den Sonntag. → Deutsche Leichtathlet...

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