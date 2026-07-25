25.07.2026

Sprache

Schlimmer als eine Flöte? Zwei Flöten

Von Marc Hieronimus

Vielleicht klingen alle, gewiss aber viele Wörter komisch, wenn man sie nur oft genug wiederholt, besonders die kurzen. Das ist nicht weiter schlimm, aber »schlimm« ist eines davon. Sein Bedeutungswandel von »schief, krumm, schlecht, verrenkt« zum heutigen Unheilvollen war nicht selbstverständlich, das englische »slim« mit der heutigen Bedeutung »dünn, zierlich, schlank« hat dieselbe Wurzel. Dünn war ja nicht immer gut. In ernährungsunsicheren Zeitaltern wie z. B. a...

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