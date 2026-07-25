25.07.2026

Erfolge der deutschen Autoindustrie

Von Lucas Zeise

Die Krise der deutschen Prachtbranche Autoindustrie wird nun schon einige Jahre lang öffentlich diskutiert. Das hinderte aber zum Beispiel den Volkswagen-Konzern nicht daran, 2023 sein bestes Geschäftsjahr überhaupt mit einem operativen Gewinn von 22,6 Milliarden Euro abzuschließen. Dagegen fielen dann die Jahre seither etwas ab: Im ersten Quartal 2026 ging der Umsatz des Konzerns im Vorjahresvergleich bei einem um sieben Prozent niedrigeren Fahrzeugabsatz um zwei P...

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