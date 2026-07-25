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25.07.2026
Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Erfolge der deutschen Autoindustrie

Von Lucas Zeise
Die Krise der deutschen Prachtbranche Autoindustrie wird nun schon einige Jahre lang öffentlich diskutiert. Das hinderte aber zum Beispiel den Volkswagen-Konzern nicht daran, 2023 sein bestes Geschäftsjahr überhaupt mit einem operativen Gewinn von 22,6 Milliarden Euro abzuschließen. Dagegen fielen dann die Jahre seither etwas ab: Im ersten Quartal 2026 ging der Umsatz des Konzerns im Vorjahresvergleich bei einem um sieben Prozent niedrigeren Fahrzeugabsatz um zwei P...

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