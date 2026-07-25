25.07.2026

Internationaler Strafgerichtshof

Zukunft in der Waagschale

Abstimmung nach Belästigungsvorwürfen gegen Haager Chefankläger Khan

Von Amelie E. Höcker

Dem Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, drohte am Freitag die Absetzung. Ein solcher Schritt wäre eine Premiere in der 24jährigen Geschichte des Strafgerichts. Die Entscheidung über seine Entlassung solle um 17.30 Uhr Ortszeit in New York getroffen und im Anschluss veröffentlicht werden. Per geheimer Wahl sollen die Vertreter aller 125 IstGH-Mitgliedstaaten im UN-Hauptquartier abstimmen. Erforderlich ist in einem solchen Fall eine...

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