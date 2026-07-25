25.07.2026

Polen

Polens gespaltene Rechte

Massenaustritt aus Kaczyńskis PiS-Partei

Von Reinhard Lauterbach

Polens »Vereinigte Rechte« ist nicht mehr vereint. Wie der Vorsitzende der dominierenden Partei des Bündnisses, PiS-Chef Jarosław Kaczyński, am Freitag mitteilte, haben »etwas über 30 Mitglieder« die Partei verlassen. Es handelt sich freilich nicht um einfache Mitglieder, sondern um Sejm-Abgeordnete, etwa ein Sechstel der Fraktion der »Vereinigten Rechten«. Sie hatten sich einem im April von Exregierungschef Mateusz Morawiecki gegründeten Verein namens »Entwicklung ...

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