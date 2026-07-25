25.07.2026

»Blutkitt« schweißt zusammen

Israels Gesellschaft verdrängt und leugnet ihre eigene Gewaltgeschichte. Das begünstigt neue Verbrechen

Von Helga Baumgarten

Die israelische Gesellschaft leidet unter moralischer Amnesie. Das ist die Diagnose des Historikers Adam Raz von der Menschenrechtsorganisation Akevot in Haifa. Er verweist vor allem auf zwei Punkte: zum einen den Umgang des Staates Israel mit den offiziellen Archiven, also Staatsarchiv und Archiv der Armee. Seit Oktober 2023 sind die Militärarchive nicht mehr zugänglich, und das Staatsarchiv ist erst wieder seit einem Jahr offen nach einem angeblichen Cyberangriff....

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