Zum Inhalt der Seite
25.07.2026
Brief aus Jerusalem

»Blutkitt« schweißt zusammen

Israels Gesellschaft verdrängt und leugnet ihre eigene Gewaltgeschichte. Das begünstigt neue Verbrechen

Von Helga Baumgarten
Die israelische Gesellschaft leidet unter moralischer Amnesie. Das ist die Diagnose des Historikers Adam Raz von der Menschenrechtsorganisation Akevot in Haifa. Er verweist vor allem auf zwei Punkte: zum einen den Umgang des Staates Israel mit den offiziellen Archiven, also Staatsarchiv und Archiv der Armee. Seit Oktober 2023 sind die Militärarchive nicht mehr zugänglich, und das Staatsarchiv ist erst wieder seit einem Jahr offen nach einem angeblichen Cyberangriff....

Artikel-Länge: 4511 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe