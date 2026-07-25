25.07.2026

Landtagswahlen

Stockholm bei Magdeburg

Sachsen-Anhalt: Wähler der AfD leiden besonders unter ihrem Kurs

Von Niki Uhlmann

In Sachsen-Anhalt machen ein paar Kälber Anstalten, ihre Schlächter selbst zu wählen. In Umfragen zur nahenden Landtagswahl rangiert die AfD laut der Plattform Dawum seit mehr als einem Jahr mit deutlichem Abstand zur CDU auf Platz eins. Mit dem gegenwärtigen Stand von 41 Prozent aller Stimmen würde die Rechtsaußenpartei demnach 40 von 83 Mandaten erlangen. Diese Aussichten hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) zum Anlass genommen, Wähler u...

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