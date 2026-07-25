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25.07.2026
Ungeheure Warensammlung

Salamitaktik

Galeria vor weiteren Schließungen

Von Gudrun Giese
Das war absehbar: Der seit Jahren immer wieder verkaufte, verkleinerte und verschuldete Warenhauskonzern Galeria (früher: Karstadt und Galeria Kaufhof) soll ein weiteres Mal geschrumpft werden. Bis zu 33 der noch 83 Standorte könnten geschlossen werden. Damit agieren die derzeitigen Eigentümer, die US-Investmentgesellschaft NRDC von Richard Baker und eine Beteiligungsfirma des Ausbeuters Bernd Beetz, so wie die Chefs der Vergangenheit, wie ­Thomas Middelhoff, Nicola...

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