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25.07.2026
Toter nach Polizeieinsatz

Ein Fall und viele mehr

Duisburg: 37jähriger stirbt nach Fesselung durch Polizei

Von Max Grigutsch
Ein Fall folgt dem anderen, wenn es um tödliche Polizeieinsätze geht. Wieder ist ein Mann nach einem Einsatz gestorben. Der 37jährige sei in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung in Duisburg an Händen und Füßen gefesselt worden und wenig später im Krankenhaus gestorben, wie die Polizei Düsseldorf und die Staatsanwaltschaft Duisburg am Donnerstag mitteilten. Todesursache laut vorläufigem Obduktionsergebnis: Sauerstoffmangel. Jetzt wird gegen sechs Polizisten und zwe...

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