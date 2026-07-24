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24.07.2026
Beim Fananwalt

Der Ball ruht

Von René Lau
Für meine Fangeneration, die in den 70er und 80er Jahren mit dem Fußball groß geworden ist, stehen oft andere Dinge im Vordergrund als im heutigen Fußballgeschäft mittlerweile üblich. Wenn man sich das aktuelle Verhalten der Verbände und ihrer Funktionäre ansieht, wird schon klar, was ich meine. Zugegebenermaßen war ich noch nie ein großer Freund ihrer Umtriebe. Dennoch hatten wir Fans früher den Eindruck oder zumindest die Hoffnung, dass Funktionäre versucht haben,...

Artikel-Länge: 1930 Zeichen

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