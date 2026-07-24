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24.07.2026
Schwangerschaft und Geburt

Eingeplante Versorgungslücke

Krankenhausreform: Geburtsstation am St.-Josefs-Krankenhaus Potsdam musste schließen

Von Annuschka Zak
Das Licht der Welt erblicken – kein ganz einfaches Unterfangen. Häufig romantisiert, in der Realität schmerzhaft bis gefährlich für das Neugeborene und die Gebärende. Etwa 98 Prozent aller Schwangeren in der BRD entbinden im Krankenhaus. Im Zuge der Krankenhausreform musste die Station für Gynäkologie und Geburtshilfe am St.-Josefs-Krankenhaus in Potsdam vor zwei Wochen schließen. Durchschnittlich 650 Geburten fanden dort jährlich statt. Schwangere müssen nun auswei...

Artikel-Länge: 3104 Zeichen

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