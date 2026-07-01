Zum Inhalt der Seite
24.07.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

An Cola totsaufen Coca Cola, bekannt dafür, indische Trockengebiete zu erweitern, will sich mit der Initiative »Eine Welt ohne Müll« grünwaschen. Danach geht es in »Krank durch Plastik?« darum, wie die Plasteindustrie erwirkt hat, dass nicht mehr nur eine von 20 Frauen an Brustkrebs erkrankt, sondern jede achte. Dän. 2021. → Coca-Cola und das Plastikproblem. ZDF Info, 14.15 Uhr Back to the Island Ibizenkerinnen und Ibizenker sind es gewohnt, dass die Welt in ihre In...

Artikel-Länge: 2741 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe