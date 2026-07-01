24.07.2026

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Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

An Cola totsaufen Coca Cola, bekannt dafür, indische Trockengebiete zu erweitern, will sich mit der Initiative »Eine Welt ohne Müll« grünwaschen. Danach geht es in »Krank durch Plastik?« darum, wie die Plasteindustrie erwirkt hat, dass nicht mehr nur eine von 20 Frauen an Brustkrebs erkrankt, sondern jede achte. Dän. 2021. → Coca-Cola und das Plastikproblem. ZDF Info, 14.15 Uhr Back to the Island Ibizenkerinnen und Ibizenker sind es gewohnt, dass die Welt in ihre In...

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