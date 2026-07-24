24.07.2026
Landwirtschaft
Ernte 26: Mähdrescherlegenden
Von Thomas Behlert
Wer in diesen Tagen über Landstraßen fährt und in einen eigenartigen Stau gerät, sollte wissen, dass meist Mähdrescher und Traktoren die langen Fahrzeugreihen anführen, da sie von einem Feld zum nächsten umsetzen, um Wintergetreide zu ernten. Weshalb bei dieser wertvollen Feldfrucht die kalte Jahreszeit im Namen steht? Wintergetreide, zu dem etwa Gerste, Roggen und Triticale, eine Kreuzung aus Weizen und Roggen, gehören, wird im September und Oktober gedrillt und im...
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