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24.07.2026
Stand der Dinge

Von Blase zu Blase

Geraune

Von Stefan Heidenreich
Solange die Musik spielt, musst du aufstehen und tanzen. Noch tanzen wir«, posaunte im Jahr 2007 Chuck Prince, Chef der Citibank. Zwei Jahre später war seine Bank pleite und wurde von der Regierung Obama »gerettet«. Das heißt, die Banker und die vom Kollaps bedrohten großen Vermögen wurden herausgekauft, während die verschuldeten Bewohner der Häuser auf der Straße landeten. Deren Rache hieß dann Donald Trump. Seit die industrielle Produktion vor allem nach China aus...

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