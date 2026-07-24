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24.07.2026
Kataster gelöscht

Eigentum plötzlich abgeschafft

Rumänien nach 20 Jahren Billigdigitalisierung: Hackerangriff friert Immobilienmarkt ein

Von Fabio Nacci
Seit zehn Tagen wird in Rumänien keine Wohnung mehr gekauft oder verkauft. Am 14. Juli setzte ein Hackerangriff sämtliche IT-Systeme der Nationalen Agentur für Kataster und Immobilienpublizität (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, ANCPI) außer Betrieb, darunter die Plattform E-Terra, das elektronische Register, an dem jede Transaktion hängt: Ohne Grundbuchauszug beurkunden Notare keine Kaufverträge, Banken zahlen keine Hypothekenkredite aus, Sch...

Artikel-Länge: 4283 Zeichen

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