24.07.2026

Kataster gelöscht

Eigentum plötzlich abgeschafft

Rumänien nach 20 Jahren Billigdigitalisierung: Hackerangriff friert Immobilienmarkt ein

Von Fabio Nacci

Seit zehn Tagen wird in Rumänien keine Wohnung mehr gekauft oder verkauft. Am 14. Juli setzte ein Hackerangriff sämtliche IT-Systeme der Nationalen Agentur für Kataster und Immobilienpublizität (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, ANCPI) außer Betrieb, darunter die Plattform E-Terra, das elektronische Register, an dem jede Transaktion hängt: Ohne Grundbuchauszug beurkunden Notare keine Kaufverträge, Banken zahlen keine Hypothekenkredite aus, Sch...

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