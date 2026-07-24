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24.07.2026
Türkei

Auf Anhieb oben

Türkei: Ex-CHP-Chef gründet neue Partei

Von Tim Krüger
Die Partei, die wir gründen wollen, wird mit großem Abstand zur wichtigsten Oppositionskraft werden.« So kündigte Özgür Özel am Dienstag in der Fraktionssitzung der Republikanischen Volkspartei (CHP) die Gründung einer neuen Partei an. Die emotionale Rede, mit welcher der am 21. Mai vom Berufungsgericht in der türkischen Hauptstadt Ankara abgesetzte ehemalige CHP-Vorsitzende Abschied von seiner bisherigen politischen Heimat nahm, hat die Parteienlandschaft in der Tü...

Artikel-Länge: 2950 Zeichen

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