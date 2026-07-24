24.07.2026

Angriff auf Venezuela

Ringen um Maduros Freiheit

Venezuela: USA bereiten Prozess gegen entführten Präsidenten vor. Dessen Anwälte pochen auf Immunität

Von Volker Hermsdorf

Der Prozess gegen den verschleppten venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores soll voraussichtlich ab Juni 2027 in New York stattfinden. Das Paar wurde nach einem Angriff des US-Militärs auf Caracas am 3. Januar entführt und befindet sich seitdem in Gefangenschaft der USA. Ein Bundesgericht setzte den Termin am Mittwoch (Ortszeit) in ihrer Anwesenheit fest. Die nur 18 Minuten dauernde dritte Anhörung zum Zeitplan des weiteren Verfahre...

Artikel-Länge: 4224 Zeichen