24.07.2026
Angriff auf Venezuela
Ringen um Maduros Freiheit
Venezuela: USA bereiten Prozess gegen entführten Präsidenten vor. Dessen Anwälte pochen auf Immunität
Von Volker Hermsdorf
Der Prozess gegen den verschleppten venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores soll voraussichtlich ab Juni 2027 in New York stattfinden. Das Paar wurde nach einem Angriff des US-Militärs auf Caracas am 3. Januar entführt und befindet sich seitdem in Gefangenschaft der USA. Ein Bundesgericht setzte den Termin am Mittwoch (Ortszeit) in ihrer Anwesenheit fest. Die nur 18 Minuten dauernde dritte Anhörung zum Zeitplan des weiteren Verfahre...
Artikel-Länge: 4224 Zeichen