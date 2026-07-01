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24.07.2026
Arbeitszeiten

Ausbeutung am Backofen

Handwerksverband fordert Aufhebung des Sonntagsbackverbots

Von Luca von Ludwig
Das frisch gebackene Sonntagsbrötchen ist in der Regel gar nicht so frisch gebacken, wie man meint – denn in der Republik herrscht Sonntagsbackverbot. Dieser Schranke für die Ausbeutung der Bäckereibeschäftigten soll zügig beigekommen werden, geht es nach der am Donnerstag von der dpa lancierten Meinung von Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. »Im Koalitionsvertrag steht, dass für Bäcker und Konditoren das Sonntagsbackverbot aufgehob...

Artikel-Länge: 3086 Zeichen

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