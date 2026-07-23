23.07.2026

Sportfernsehen

Besuch bei der Oma

Vom 23. bis 26. Juli werden in Hannover die »Finals« ausgetragen. Ein Kommentar

Von Andreas Müller

Mit Superlativen regelrecht überschüttet wurden voriges Jahr die »Finals« in Dresden. Mehr als 250.000 begeisterte Zuschauer an teils weltberühmten Schauplätzen vor der Semperoper und der Frauenkirche, in, neben, über der Elbe. Mehr als 3.400 Athleten rangen in 20 Sportarten um 133 nationale Meistertitel. »Klein Olympia« in Elbflorenz. Welch großartiges Ereignis, das 2019 in Berlin seine Premiere feierte und auf eine Initiative von ARD und ZDF zurückgeht. Hagen Boßd...

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