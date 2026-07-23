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23.07.2026
Union Busting Monitor

The Dark Side of Mainz: Mobbing und verbrannte Erde

Jessica Reisner und Elmar Wigand kommentieren Union Busting

Von Jessica Reisner und Elmar Wigand
Die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz gilt als charmante, etwas verschlafene, aber schnuckelige Stadt. Manchen kommt Karneval in den Sinn, manchen die Mainzelmännchen, die den Adenauer-Sender ZDF zwischen Voltaren und Hagebaumarkt verniedlichen. Gunaaabnd! Hart arbeiten hat man Anton, Berti, Conni, Det, Edi und Fritzchen, wie die Müßiggänger angeblich heißen, allerdings nie gesehen – obwohl sie doch mit den Kölner Heinzelmännchen verwandt sein müssten, die des Na...

Artikel-Länge: 4274 Zeichen

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