23.07.2026

Kino

Gegen jede Chance

Heiße Liebe, kaltes Milieu: Michel Francos Melodram »Dreams – Gefährliches Verlangen«

Von Gisela Sonnenburg

Eine heimliche Liebe, ein verbotenes Leben, ein heißer Tanz: Die Hauptperson Fernando in »­Dreams – Gefährliches Verlangen«, dargestellt vom New Yorker Starballerino Isaac Hernández, hat den Zuschauern viel zu bieten – und als Filmheld macht er viel durch. Zu Beginn des Films (Regie: Michel Franco) sieht man den jungen Mann aus einem Lkw mit mexikanischen Geflüchteten steigen. Zielstrebig geht er los, durchwandert eine unwirtliche Region der USA, um in einem Reichen...

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