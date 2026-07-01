23.07.2026

Nachruf

Die Vermittlerin

Zum Tod der Schriftstellerin und Internationalistin Christiane Barckhausen

Von Sabine Kebir

Christiane Barckhausen, verheiratete Barckhausen-Canale, hatte mindestens drei Leben. Das mittlere – ihre Laufbahn als Autorin – hat die 1942 in Berlin Geborene bekannt gemacht. Obwohl sie 1986 den wichtigen vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund ausgelobten Literaturpreis erhalten hatte, sah sie das Schreiben nicht als ihre Berufung an. Christiane wollte nichts Geringeres als Teil der Weltrevolution sein. Aus Begeisterung für die Kubanische Revolution hatte sie Spa...

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