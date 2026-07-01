Zum Inhalt der Seite
23.07.2026
Nachruf

Die Vermittlerin

Zum Tod der Schriftstellerin und Internationalistin Christiane Barckhausen

Von Sabine Kebir
Christiane Barckhausen, verheiratete Barckhausen-Canale, hatte mindestens drei Leben. Das mittlere – ihre Laufbahn als Autorin – hat die 1942 in Berlin Geborene bekannt gemacht. Obwohl sie 1986 den wichtigen vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund ausgelobten Literaturpreis erhalten hatte, sah sie das Schreiben nicht als ihre Berufung an. Christiane wollte nichts Geringeres als Teil der Weltrevolution sein. Aus Begeisterung für die Kubanische Revolution hatte sie Spa...

Artikel-Länge: 3575 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

Heute liegt der jungen Welt das achtseitige Extra »Spanischer Krieg, 90. Jahrestag« kostenlos bei. Die Ausgabe erhalten Sie im gut sortierten Pressehandel für 2,50 Euro.