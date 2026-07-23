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23.07.2026
Andy Burnham

Premier des Manchester Bürgertums

Als Bürgermeister versprach Burnham weniger Obdachlosigkeit und ebnete den Weg für Bauspekulation

Von Christian Bunke
Personalwechsel bei der Großbritannien AG. Keir Starmer war der sechste britische Premierminister innerhalb von sechs Jahren, der das Handtuch geworfen hat. Andy Burnham, der neue, verspricht seinem Land nun »Stabilität« und gesteht ein, seine Politikergeneration stünde in der Verantwortung. Burnhams großes Steckenpferd ist die Dezentralisierung des britischen Staatsapparats, gekoppelt mit einer Abmilderung der Lebenshaltungskostenkrise. Kann er liefern? Die Metropo...

Artikel-Länge: 4074 Zeichen

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