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23.07.2026
Pakistan

Kaschmir kommt nicht zur Ruhe

Pakistan: Proteste und Repressionen vor Regionalwahlen. Politische Unruhen könnten gesamte Region destabilisieren

Von Satyajeet Malik
Die Vereinten Nationen drängen auf Untersuchungen zu den Todesfällen im von Pakistan verwalteten Teil Kaschmirs, da die Zahxl der Opfer durch staatliche Repressionen in der Region auf 31 gestiegen ist. Am Freitag vergangener Woche forderte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, die Regierung in Islamabad auf, »unverzügliche, gründliche und unparteiische Untersuchungen« zu allen Todesfällen unter Zivilisten und Angehörigen der Sicherheitskräfte einzule...

Artikel-Länge: 4975 Zeichen

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