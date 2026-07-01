22.07.2026

Indien

Kakerlaken sind schwer zu beseitigen

Indien: Neuer Protestwelle der »Cockroach«-Bewegung wurde mit brutaler Repression begegnet

Von Satyajeet Malik

In Neu-Delhi ist es am Montag zu dramatischen Szenen gekommen: Das indische Parlament wurde verbarrikadiert, automatische Gewehre wurden auf herannahende Studenten gerichtet, die Abgeordneten des Landes blickten vom Balkon auf die Menge herunter, Premier Narendra Modi floh aus dem Parlamentsgebäude. Zuletzt folgte die brutale polizeiliche Unterdrückung der mehr als 100.000 Demonstranten, bei der das Leben im Zentrum der Hauptstadt zum Stillstand gebracht wurde. Hinz...

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