23.07.2026

Standortpolitik

Regierung beschließt Strategie für Startups

Mobilisierung von Wagniskapital aus Altersvorsorge vorgesehen. Fokus auf Rüstung

Von Luca von Ludwig

Das Problem mit dem freien Markt, das weiß selbst die Bundesregierung, ist, dass er sich ohne äußeres Zutun auch mal ganz frei irgendwo anders hin entwickelt, als man das gerne hätte. So auch bei Unternehmensneugründungen, modernerweise Startups genannt, weshalb Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) am Mittwoch die neue »Startup- und Scale-up-Strategie« von der Bundesregierung beschließen ließ. 152 Maßnahmen sollen die »passenden Rahmenbedingungen« für ...

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