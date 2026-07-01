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23.07.2026
Tod hinter Gittern

Ein Justizskandal

Ferhat Mayoufs Todestag jährt sich zum sechsten Mal: Viele weitere Zellenbrände statt Aufklärung

Von Annuschka Zak
Verzweifelte Schreie um Hilfe, Gefangene in den Nachbarzellen machen Lärm, um die Schließer zu alarmieren. Um den Brand zu lokalisieren, brauchen die Justizvollzugsbeamten einige Minuten. Sie versammeln sich vor der Zellentür, doch keiner öffnet sie. Bis die Feuerwehr eintrifft, vergehen weitere 27 Minuten. Vor sechs Jahren starb der 36jährige Ferhat Mayouf, der sich in Untersuchungshaft befand, durch einen Zellenbrand in der JVA Moabit an einer Rauchvergiftung. Sei...

Artikel-Länge: 4513 Zeichen

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