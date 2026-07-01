22.07.2026

An dieser Stelle einfach mal: Danke!

Von André Dahlmeyer, Buenos Aires

Einen wunderschönen guten Morgen! Man soll nicht alles immer so negativ sehen, davon bekommt man Hautausschlag und außerdem ganz bestimmt Prostatakrebs. Vielleicht fällt einem auch noch der Himmel auf den Dez. Wer braucht so was schon? Die nun doch schon sehr angegammelte Fußball-WM hatte auch ihr Gutes. Beispielsweise wurde dem herausragendsten Sportler aller Zeiten, Lionel Messi, nicht schon wieder irgendein religiöser Schmus umgehängt wie in Katar. Der Mann will ...

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