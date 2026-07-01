22.07.2026

Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Künstliche Impertinenz Der Alphakevin-Ableger des Ersten stellt die wichtigen Fragen: Lässt sich mit sogenannter künstlicher Intelligenz, etwa als Telefonassistenzanbieter, Asche machen? Erfahren Sie vorgestern, wie man in der Zeit zurückreist und den verpassten Moment nachholen kann, so ein Unternehmen zu gründen. BRD 2026. → Lohnt sich das? Was verdient ein KI-Startup? ARD Alpha, 16.30 Uhr Hundeelend Die Gretchenfrage des Internets, ob man’s mehr mit Katzen oder m...

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