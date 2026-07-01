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22.07.2026
Deak

Herren an den Herd

Eine Zukunft für Jens Spahn

Von Dusan Deak
Jens Spahns Karriere als Fraktionschef ist hin. Salopp gesagt: mit dem Arsch eingerissen. Doch laut neuesten Gerüchten soll er die neue Oberleihmutter der CDU werden. Aber wie soll das gehen? Besitzt Spahn die dafür nötige Muttiqualifikation? Immerhin war er unter Merkel Minister. Oder sind die Gerüchte Teil der fiesen hybriden Angriffe Putins gegen wichtige Persönlichkeiten der deutschen Demokratie, die das Vertrauen der Bürger ...

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