22.07.2026

Trischan, Rüger, Dymna, Mathieu

Von Jegor Jublimov

Ein Schauspieler, der dem TV-Serien-Publikum vor allem als Krankenpfleger im Gedächtnis geblieben ist, hatte genau diesen Beruf erlernt. Der Hesse Michael Trischan schloss aber sofort ein Schauspielstudium an, spielte in Gießen und Celle Theater, ehe er ab 1993 längere Zeit als Krankenpfleger in »Gute Zeiten – schlechte Zeiten« agierte. Nach vielen anderen Hauptrollen in Serien wie »Die Stadtindianer« (1996) und »Sprechstunde bei Dr. Frankenstein« (1997/98) hatte er...

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