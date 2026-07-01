22.07.2026

Thailand streicht Sozialprogramm

Millionenfach Hilfe verweigert

Thailand: Regierung kürzt Sozialprogramm und erkennt Bedürftigkeit nicht mehr an

Von Thomas Berger

Die Aufregung ist groß: Erstens kürzte Thailands Regierung unter Premier Anutin Charnvirakul rigoros Mittel für Sozialhilfe von 50 auf nunmehr 42 Milliarden Baht (1,09 Milliarden Euro); inzwischen gelten ihr von 18,8 Millionen Antragstellern, die sie dieses Jahr überprüft hat, nicht mehr 13,2 Millionen, sondern nur noch 9,5 Millionen als hilfsbedürftig. Fast vier Millionen Menschen haben ihren Anspruch auf die sogenannte staatliche Wohlfahrtskarte verloren. Mit 2,76...

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