22.07.2026

Nahostkonflikt

Kein Durchkommen mehr

Iran-Krieg: Jemens Ansarollah verhängen Blockade über Saudi-Arabien. USA können Öffnung von Hormus nicht durchsetzen

Von Lars Lange

Saudi-Arabien sieht sich erstmals seit Jahren wieder direkt im Visier der jemenitischen Ansarollah (meist »Huthi« genannt). Bislang hatten sich deren Angriffe im Roten Meer gegen die internationale Handelsschiffahrt gerichtet. Nun gilt die Blockade dem Königreich selbst. Während die Straße von Hormus für den internationalen Schiffsverkehr faktisch gesperrt bleibt, verschafft sich Teheran mit der neuen Front im Roten Meer einen zweiten Hebel gegen Riad und Washington...

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