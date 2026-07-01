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22.07.2026
Umverteilung von unten nach oben

Regierung kürzt bei armen Kindern

1,9 Millionen Familien sind von der Streichung des 25-Euro-Kindersofortzuschlags betroffen

Von Gudrun Giese
Die Liste der Kürzungen, die die Bundesregierung plant bzw. bereits auf den Weg gebracht hat, ist lang und ungerecht. Zuletzt hatte der Vorschlag von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) den Unterhaltsvorschuss für Kinder von Alleinerziehenden ab dem 16. Lebensjahr zu streichen Kritik hervorgerufen. Nun sind Zahlen bekannt geworden, wie viele Familien von der Streichung des Kindersofortzuschlags in Höhe von 25 Euro monatlich betroffen wären, die das Kabinett Anfang ...

Artikel-Länge: 4430 Zeichen

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