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22.07.2026
Rechte Gewalt

Mehrheitlich rassistisch motiviert

Verband der Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt legt Jahresbilanz für 2025 vor

Von Kristian Stemmler
Sie werden auf offener Straße beleidigt, bedroht und beschimpft. Sie werden getreten und geschlagen. Rechte Gewalt gegen Menschen mit anderer Hautfarbe, sexueller Orientierung oder politischer Überzeugung als die Täter sowie gegen Menschen, die auf der Straße oder mit Einschränkungen leben müssen, bleibt in der BRD auf einem »alarmierend hohen Niveau«. Das meldete der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (VBRG...

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