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21.07.2026
Radsport

Ein Tag in Weiß

Das war die zweite Woche der Tour de France

Von Holger Römers
Es wäre naiv zu hoffen, dass Remco Evenepoel (Red Bull – Bora – Hansgrohe) dem Kampf ums Gelbe Trikot der Tour de France noch Spannung verleihen könnte. Doch die fünf Minuten Rückstand, die der dreifache Zeitfahrweltmeister am zweiten montäglichen Ruhetag auf den Gesamtführenden Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) hatte, dürfte er am Dienstag, wenn in seiner Spezialdisziplin 26 Kilometer zu absolvieren sind, etwas verringern. Ohnedies hat der 26jährige Belgier, ...

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