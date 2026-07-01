21.07.2026

Tiere im Rausch

Flotte Lachse

Eine Studie zeigt den Einfluss von Koksrückständen auf Fische

Von Ronald Weber

Wer in Tübingen lebt, verfügt ausweislich zahlreicher Umfragen über eine ziemlich hohe Lebensqualität. Ob das für alle Einwohnerinnen und Einwohner der kleinen Universitätsstadt am Fuß der Schwäbischen Alb gilt, mag zwar angesichts der horrenden Lebenshaltungskosten, insbesondere der Mietpreise, stark in Zweifel gezogen werden. Es gilt aber mindestens für die Nutzung der Gewässer, denn deren Wasserqualität ist tiptop. Der Grund: In Tübingen werden wie in zahlreichen...

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