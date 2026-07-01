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21.07.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Charlies Kutter Einst die Rennyacht Charlie Chaplins, lag die leckgeschlagene »Cleone« jahrelang auf Borkum und wartete darauf, verschrottet zu werden. Dann kaufte ein Schleswig-Holsteiner das Wrack und versucht seitdem, es wieder seetauglich zu machen. Auch die »Serendipitá« soll erneut Wasser unter den Kiel bekommen: Das venezianische Taxiboot wird künftig Gäste auf der Kieler Förde transportieren. BRD 2022. → Die Nordstory. Das schwimmt!? Traumboote – Bootsträume...

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