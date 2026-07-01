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21.07.2026
Agitpop

Anständige Deutsche

Kleine Lektion in Meinungsfreiheit: Noch einmal zu Danger Dan, dem ZDF und allerlei antifaschistischen Anachronismen

Von Peter Schadt
Auf wenig ist der bürgerliche Sachverstand so stolz wie da­rauf, dass man in der Demokratie Kritik an allem und jedem äußern kann. Dass es auch in dieser vermeintlich besten aller Herrschaftsformen immer genug Grund gibt, um sich über Gott und die Welt, vor allem aber über Chef und Regierung zu beschweren, gilt da schon als unterstellt. Und so wird von mündigen Bürgern kritisiert und bemängelt, von den wenig elaborierten Varianten am deutschen Stammtische, bis hin z...

Artikel-Länge: 7225 Zeichen

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